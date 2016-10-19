"Оттава" переиграла "Аризону", забросив 7 шайб

"Оттава" взяла верх над "Аризоной" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4. Тремя передачами в составе победившей команды отметился форвард Майк Хоффман.

В параллельной встрече "Нью-Джерси" переиграл "Анахайм" со счетом 2:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Аризона" – 7:4 (2:1, 1:0, 4:3)

Голы: Ридер - 1 (Строум, Мерфи), 12:18 - 0:1. Райан - 2 (бол., Хоффман, Карлссон), 13:41 - 1:1. Пайэтт - 2, 15:16 - 2:1. Смит - 2 (мен., Пайэтт, Сеси), 33:04 - 3:1. Экман-Ларссон - 2 (бол., Доун, Голигоски), 41:01 - 3:2. Келли - 1, 47:30 - 4:2. Стоун - 1 (Террис, Хоффман), 48:11 - 5:2. Мартинук - 1 (Голигоски), 50:07 - 5:3. Террис - 3 (Хоффман, Стоун), 58:13 - 6:3. Мартинук - 2 (Мерфи, Ричардсон), 58:43 - 6:4. Карлссон - 2 (п.в., Келли), 59:47 - 7:4.

Вратари: Андерсон - Смит (Доминге, 47:18, 58:43 - 59:47).

Штраф: 14 - 8.

Броски: 42 (13+11+18) - 35 (16+11+8).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

"Нью-Джерси" – "Анахайм" – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Ватанен - 1 (бол., Перри, Фаулер), 9:03 - 0:1. Холл - 1 (бол., Каммаллери, Зэйджак), 32:35 - 1:1. Холл - 2 (бол., Северсон, Палмьери), 36:46 - 2:1.

Нереализованный буллит: Вагнер (38:49, Анахайм Дакс).

Вратари: Шнайдер - Гибсон (58:39).

Штраф: 13 - 19.

Броски: 28 (11+12+5) - 24 (10+5+9).

Нью-Джерси. Prudential Center.