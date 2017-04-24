"Оттава" одолела "Бостон" в овертайме и вышла в 1/4 финала Кубка Стэнли

"Оттава" нанесла поражение "Бостону" в шестом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором решающего гола стал форвард гостей Кларк Макартур. Эта победа позволила "Сенаторз" в следующий раунд. Итоговый счет серии – 4-2.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Бостон" – "Оттава" – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Стэффорд – 2 (бол., Маршан, Макэвой), 18:13 – 1:0. Райан – 4 (бол., Брассар, Карлссон), 23:26 – 1:1. Террис – 1 (Дзингел), 28:32 – 1:2. Бержерон – 2 (Маршан, Кол. Миллер), 41:57 – 2:2. Макартур – 2 (бол., Райан, Брассар), 66:30 – 2:3.

Вратари: Раск – Андерсон.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 30 (6+12+12+0) – 29 (12+8+3+6).

Бостон. TD Garden.

Счет в серии – 2-4 (2:1, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ, 0:1, 3:2 ОТ)