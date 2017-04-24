"Оттава" одолела "Бостон" в овертайме и вышла в 1/4 финала Кубка Стэнли

"Оттава" нанесла поражение "Бостону" в шестом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором решающего гола стал форвард гостей Кларк Макартур. Эта победа позволила "Сенаторз" в следующий раунд. Итоговый счет серии – 4-2.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Шестой матч
"Бостон" – "Оттава" – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Стэффорд – 2 (бол., Маршан, Макэвой), 18:13 – 1:0. Райан – 4 (бол., Брассар, Карлссон), 23:26 – 1:1. Террис – 1 (Дзингел), 28:32 – 1:2. Бержерон – 2 (Маршан, Кол. Миллер), 41:57 – 2:2. Макартур – 2 (бол., Райан, Брассар), 66:30 – 2:3.
Вратари: Раск – Андерсон.
Штраф: 12 – 6.
Броски: 30 (6+12+12+0) – 29 (12+8+3+6).
Бостон. TD Garden.
Счет в серии – 2-4 (2:1, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ, 0:1, 3:2 ОТ)
🚀 Русские нагнут весь ми
Вообще, считаю исход серии несправедливым. Почему Бержерону не дали сборную Канады? Тогда бы он победил, затащил, стал легендой, ТОПом. Нечестно получилось
02:07
🚀 Русские нагнут весь ми
Ах, Бержерон, ах, Бержерон. Какой зашквар, какой сезон. Подряд 3 года мимо пловааааааа. Ты че играешь, как короваааааа
01:46
Adios Amigos R...
Всё по делу. Бостон просто мёртвый...) Жаль, что в брекете на них поставил...
01:40