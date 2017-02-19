"Оттава" одержала победу над "Торонто"

"Оттава" обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде - 6:3. В составе хозяев защитник Никита Зайцев отыграл 22 минуты 45 секунд, нападающий Никита Сошников - 9 минут 14 секунд. Результативными действиями россияне не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Оттава" - 3:6 (0:2, 2:0, 1:4)

Голы: Уайдмэн - 4 (Брассар, Стоун), 17:26 - 0:1. Дзингел - 12 (Мето, Стоун), 17:46 - 0:2. Райлли - 3 (Мэттьюс, Нюландер), 34:38 - 1:2. Кадри - 24 (Лейво), 37:52 - 2:2. Нюландер - 16 (бол., Мэттьюс, Комаров), 42:04 - 3:2. Хоффман - 19 (Террис, Карлссон), 45:32 - 3:3. Брассар - 10 (бол., Стоун, Карлссон), 46:26 - 3:4. Стоун - 21 (п.в., Террис), 58:10 - 3:5. Брассар - 11 (п.в., Террис, Стоун), 59:15 - 3:6.

Вратари: Андерсен (57:35 - 58:10, 58:45 - 59:15) - Андерсон.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 37 (15+10+12) - 42 (14+16+12).

Наши: Зайцев (22:45/2/-2), Сошников (9:14/2/0) - -.

Торонто. Air Canada Centre.