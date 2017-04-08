"Оттава" одержала победу над "Рейнджерс"

"Оттава" на своей площадке одержала победу над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. В составе гостей 16 минут 30 секунд отыграл нападающий Павел Бучневич. Этот результат позволил "Сенаторз" занять второе место в своем дивизионе. В первом раунде плей-офф команда получит преимущество своей площадки в противостоянии с "Бостоном" или "Торонто".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Рейнджерс" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Хоффман - 26 (Стоун, Пажо), 23:04 - 1:0. Брассар - 14 (Столберг, Бэрроуз), 29:24 - 2:0. Пажо - 11 (Боровицки, Стоун), 46:19 - 3:0. Зибанежад - 14 (Крайдер), 59:14 - 3:1.

Вратари: Андерсон - Лундквист.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 33 (4+16+13) - 19 (4+5+10).

Наши: - - Бучневич (16:30/0/0).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).