"Оттава" обыграла "Тампу", Василевский пропустил 6 шайб

"Оттава" на выезде выиграла у "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). "Лайтнинг" потерпел первое поражение после серии из пяти побед.
В составе хозяев тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Также ворота "Тампы" защищал Андрей Василевский, однако после шести пропущенных шайб, он был заменен в начале третьего периода.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Оттава" – 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)
Голы: Миллер – 16 (КУЧЕРОВ, Стэмкос), 4:19 – 1:0. Пяйярви-Свенссон – 7 (Пайэтт, Пажо), 7:47 – 1:1. Дзингел – 20 (бол., Габорик, Сиси), 10:47 – 1:2. Пайэтт – 7 (Сиси, Боровицки), 11:24 – 1:3. Миллер – 17 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 22:03 – 2:3. Габорик – 9 (бол., Дзингел, Бэрроуз), 27:18 – 2:4. Хоффман – 20 (Бургдерфер, Дюшен), 33:44 – 2:5. Миллер – 18 (бол., Стэмкос, Хедман), 36:26 – 3:5. Карлссон – 8, 38:30 – 3:6. Хоффман – 21 (Карлссон, Дюшен), 43:46 – 3:7. Макдона – 3 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 52:44 – 4:7.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (Будай, 40:00) – Кондон.
Штраф: 9 – 13.
Броски: 46 (17+21+8) – 33 (17+12+4).
Наши: Кучеров (21:17/5/0), Сергачев (16:20/2/-1) – -.
14 марта. Тампа. Amalie Arena.
gibson
Матч-анекдот, к которому нужно отнестись с определенной долей иронии. Я даже не хочу подвергать его какому-то серьезному анализу. Просто забыть и все. Абсолютное отсутствие логики. Такое просто бывает, это спорт. Когда Оттава забивала 6-й и 7-й гол смеялись уже все и игроки Оттавы, и Тампы. У болтс было под три десятка голевых ситуаций, у сенаторов меньше в два раза. Тем не менее, в ворота Тампы влетала все. Причем, каждый раз когда они отыгрывались, их прибивал очередной гол сенаторов буквально из ничего. Не хочу винить Василевского, так как нападающим Оттавы сопутствовала невероятная удача, 5 и 6 гол это просто нелепость, бросок летящий мимо ворот попадает в ногу Хедмана и отлетает прямо на клюшку Хоффмана, напротив пустого угла. Потом совершенно банальную передачу Карлссона Кэлахан с ползоны переводит прямо в собственные ворота, Карлссон ржал как конь. При этом Киллорн попадает в перекладину, Кучеров в крестовину (несколько сантиметров ниже и это был бы гол, который бы крутили месяц во всех хайлайтах). Почему так? Никто не знает. Это хоккей. Оттава и близко не была так хороша, чтобы обыграть Тампу в гостях 7:4. В составе появился Коберн, но видимо опять отправится в запас, так как получил -3 и снова продемонстрировал полное отсутствие скорости, а она могла бы спасти Тампу в ситуации с первым голом. Там минус получил и Сергачев, но против него до это были нарушены правила — сделали подножку (судьи не отреагировали) и в оборону он уже не успевал. Макдона ошибся в первой же смене, едва не получили гол, но лучшей характеристикой его игры будет то, что при нем на площадке Тампа не пропустила ни единой шайбы, а он сам еще и забил. Сергачев в третьем периоде получил столько же времени, что и в первых двух и Купер поставил его как раз к Макдоне. Выглядело многообещающе. А Кучеров снова в порядке. Набрал форму. Все при нем — отличное катание, обвода, броски, тонкие передачи. И вообще игра звена Кучеров-Стэмкос-Миллер оставила самое позитивное впечатление. Поинт совершенно исчез с радаров в этом матче (не может же он тащить команду все время). И вся игра в атаке была на первой тройке. Миллер отлично вписался туда в качестве наконечника копья и человека, обеспечивающего силовую поддержку, а для комбинационной игры достаточно одних Кучерова и Стэмкоса. Эти закаты, оставления за спину — просто красота. Первый и четвертый гол — шедевры. Миллер хорошо прокачивается, уже прокачали до первого хет-трика в карьере:-) Игра тройки Стэмскоса в этом матча — поэзия хоккея. А про Макдэвида забудьте, Арт Росс — наш, 7 очков на отрезке в 12 матчей не отыгрываются, тем более Кучеров не собирается останавливаться, очки набираются очень легко, а сейчас еще и забивать начнет, все признаки этого налицо. В этом матче должен был забивать дважды, но весь фарт сегодня был у Оттавы. Я уверен, что в следующей игре с Бостоном все будет по-другому и мы увидим другую Тампу, другого Василевского, собранных и готовых к бою. Возможно именно такой матч был нужен, вот так попасть, чтобы сбросить весь негатив, багаж старых ошибок, перезагрузиться и начать с чистого листа.
07:05