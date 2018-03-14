"Оттава" обыграла "Тампу", Василевский пропустил 6 шайб

"Оттава" на выезде выиграла у "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). "Лайтнинг" потерпел первое поражение после серии из пяти побед.

В составе хозяев тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Также ворота "Тампы" защищал Андрей Василевский, однако после шести пропущенных шайб, он был заменен в начале третьего периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Оттава" – 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)

Голы: Миллер – 16 (КУЧЕРОВ, Стэмкос), 4:19 – 1:0. Пяйярви-Свенссон – 7 (Пайэтт, Пажо), 7:47 – 1:1. Дзингел – 20 (бол., Габорик, Сиси), 10:47 – 1:2. Пайэтт – 7 (Сиси, Боровицки), 11:24 – 1:3. Миллер – 17 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 22:03 – 2:3. Габорик – 9 (бол., Дзингел, Бэрроуз), 27:18 – 2:4. Хоффман – 20 (Бургдерфер, Дюшен), 33:44 – 2:5. Миллер – 18 (бол., Стэмкос, Хедман), 36:26 – 3:5. Карлссон – 8, 38:30 – 3:6. Хоффман – 21 (Карлссон, Дюшен), 43:46 – 3:7. Макдона – 3 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 52:44 – 4:7.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (Будай, 40:00) – Кондон.

Штраф: 9 – 13.

Броски: 46 (17+21+8) – 33 (17+12+4).

Наши: Кучеров (21:17/5/0), Сергачев (16:20/2/-1) – -.

14 марта. Тампа. Amalie Arena.