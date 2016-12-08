"Оттава" обыграла "Сан-Хосе"

"Оттава" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Сан-Хосе" со счетом 4:2. Победную шайбу в составе "Сенаторз" забросил Крис Келли в конце третьего периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Оттава" - 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Голы: Стоун - 9 (бол., Хоффман, Карлссон), 3:42 - 0:1. Карлссон - 7, 7:19 - 0:2. Кутюр - 10 (бол., Павелски, Торнтон), 28:19 - 1:2. Бернс - 11 (Мартин), 46:30 - 2:2. Келли - 2 (Пажо, Карлссон), 58:54 - 2:3. Пажо - 4 (п.в., Смит), 59:44 - 2:4.

Вратари: Джонс (59:00 - 59:44) - Кондон.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 37 (9+10+18) - 17 (6+5+6).

Сан-Хосе. SAP Center.