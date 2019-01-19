"Оттава" обыграла "Каролину", Свечников очков не набрал

"Каролина" на своем льду проиграла "Оттаве" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Это второе подряд поражение "Харрикейнз".

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Оттава" - 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Пяйярви-Свенссон - 4 (Сиси, Смит), 15:47 - 0:1. Райан - 10 (Дзингел, Дюшен), 27:26 - 0:2. Стоун - 22 (Тирни), 27:39 - 0:3. Фегеле - 6, 31:24 - 1:3. Воланин - 3 (Ткачак, Сиси), 36:25 - 1:4.

Вратари: Мразек - Нильссон.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 34 (10+12+12) - 26 (8+11+7).

Наши: Свечников (14.18/2/-1) - -.

19 января. Роли. PNC Arena.