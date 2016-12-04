"Оттава" обыграла "Флориду"

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде проиграла "Оттаве" со счетом 0:2. Голы забили Эрик Карлссон и Дерек Брассар. Голкипер "Сенаторс" Майк Кондон отразил все 24 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Флорида" – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Карлссон – 5 (Дзингел, Пажо), 6:46 – 1:0. Брассар – 4 (Уайдмэн, Хоффман), 7:05 – 2:0.

Вратари: Кондон – Луонго (57:02 – 58:29, 58:44 – 59:34).

Штраф: 10 – 16.

Броски: 21 (9+7+5) – 24 (5+13+6).

Наши: – – -.

4 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).