"Оттава" обменяла Фанефа в "Лос-Анджелес" на Габорика

"Оттава" и "Лос-Анджелес" провели обмен хоккеистами. В "Кингз" переходит защитник Дион Фанеф и нападающий Нэйт Томпсон. Отметим, что "Сенаторы", несмотря на обмен, продолжат выплачивать 32-летнему игроку обороны 25 процентов зарплаты.

"Оттава" получила 36-летнего форварда Мариана Габорика и Ника Шора.

На счету Габорика 808 (403+405) очков в 1019 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Фанеф отыграл в 955 встречах и набрал 478 (133+345) очков.