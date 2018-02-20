"Оттава" не будет обменивать Карлссона до дедлайна

"Оттава" не планирует расставаться с главной звездой клуба Эриком Карлссоном до дедлайна, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Клуб намерен продлить контракт с защитником.

Ранее генеральный менеджер команды Пьер Дорион отмечал, что готов рассмотреть предложения по возможному обмену шведа, но в приоритете – продление соглашения. Сам Карлссон также хочет остаться в команде.

27-летний защитник выступает за "Оттаву" с 2009 года. За это время он провел в НХЛ 609 матчей и набрал 497 (122+375) очков.