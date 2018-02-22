"Оттава" надеется обменять Карлссона вместе с Бобби Райаном

По информации инсайдера TSN Боба Маккензи, время защитника Эрика Карлссона в "Оттаве" подходит к концу. Генеральный менеджер "Сенаторз" Пьер Дорион ведет переговоры с рядом клубов по возможному обмену шведского хоккеиста до дедлайна.

На данный момент ни один клуб НХЛ не делал официального предложение по Карлссону. Скорее всего их отпугивают запросы "Оттавы": За шведа команда хочет выбор в первом раунде драфта, а также несколько хороших и перспективных хоккеистов. Помимо этого, вместе с Карлссоном "Оттава" надеется обменять и нападающего Бобби Райана, чей контракт составляет более 7 миллионов долларов за сезон.

27-летний защитник выступает за "Оттаву" с 2009 года. За это время он провел в НХЛ 609 матчей и набрал 497 (122+375) очков.