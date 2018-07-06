"Оттава" может обменять Карлссона в "Тампа-Бэй" при участии третьего клуба

"Оттава" и "Тампа-Бэй" работают над обменом защитника Эрика Карлссона, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Чтобы провести сделку, участие в обмене может принять "Рейнджерс".

Ожидается, что в Нью-Йорк вернется нападающий Райан Кэллахэн, чья зарплата за сезон составляет 5,8 миллиона долларов. Его контракт рассчитан еще на два года.

У "Тампы" могут возникнуть трудности в связи с тем, что ряд игроков имеют ограничения на обмен. Например, Тайлер Джонсон, Дэн Джирарди, Ондржей Палат, Алекс Киллорн по контракту имеют полный запрет на обмен, а Кэллахан, Антон Строльман и Брэйдон Коберн могут составить список из 16 команд НХЛ, в которые согласны перейти.

"Оттава" предложила Карлссону новый контракт на 8 лет и 80 миллионов долларов, в то же время разрешив вести переговоры с другими клубами. Следующий сезон – последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой 6,5 миллионов долларов в год. В прошлом сезоне 28-летний защитник провел 71 матч за "Оттаву" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 62 (9+53) очка.