Отец Остона Мэттьюса: "Надеюсь, сейчас меня никто не разбудит"

Родители нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса Эма и Брайан остались впечатлены покером их сына в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ-2016/17 против "Оттавы" (4:5 ОТ). 19-летний форвард стал первым в истории хоккеистом, забившим четыре шайбы в дебютной игре в НХЛ. После четвертого гола его мама не смогла сдержать слез.

- Это были слезы радости, - цитирует NBC Эму Мэттьюс. - Я была очень впечатлена. Об игре в НХЛ Остон мечтал с шести лет.

- Я надеюсь, сейчас меня никто не разбудит, - добавил Брайан Мэттьюс. - Это невероятно.