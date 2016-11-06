Отец Наместникова уверен: Кубок мира помог сыну прибавить в мастерстве

Евгений Наместников, отец форварда "Тампа-Бэй" Владислава Наместникова, выразил уверенность, что игроку принесло пользу участие в Кубке мира-2016. В составе сборной России Наместников на турнире провел три матча и стал автором одной шайбы.

- Не все ребята на Кубке мира дошли до пика формы, но тогда он показал в Торонто хорошую игру, - цитирует ТАСС Наместникова-старшего. - Сначала он волновался, а потом показал то, что может. Парень растет, приобретает опыт, игра на Кубке мира придала ему больше мотивации, в плане опыта и мастерства он сделал большой шаг.

Может, он любит комбинационную игру, иногда он этим злоупотребляет. Я подсказываю ему, где можно прибавлять, когда стоит брать игру на себя, больше бросать. Парень он умный, разносторонний, может сыграть и с края, и защитникам помочь, и сыграть в неравных составах, под шайбу лечь.