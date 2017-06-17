Отец Малкина: "Женя в детстве спал с клюшкой под подушкой"

Владимир Малкин, отец нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, отметил, что с самого детсва было понятно - он станет хоккеистом. По его словам, когда Евгений еще даже не катался, было видно, что он хочет выйти на лед.

На коньки я Женьку поставил в три года, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Малкина. - Но даже когда Женя еще не катался, уже было видно, что он хочет шайбу потрогать, перчатки надеть. А уж когда начал, готов был с коньками спать. А с его маленькой детской клюшкой под подушкой спал вообще обязательно. Всегда говорил: "Клюшечка! Клюшечка!" В три, четыре, пять лет. И уже стало понятно, что хоккей - его дело.

Я в жизни больших успехов не достиг, был середнячком. Зато в сына себя вложил. Мы с женой отпраздновали свадьбу в 1984-м, а вскоре настали тяжелые времена, приходилось все время менять сферы деятельности. Зарплату не выдавали по несколько месяцев, а дети как раз росли. Как при этом удавалось Женю поднимать? Сложности были большие. Но он хорошо занимался, и ему стали платить стипендию. Это для семьи тоже была помощь. Тренер Сергей Витман "пробил" ему стипендию. Сыну было всего 13 лет, но он уже приносил в семью деньги, нормальные для нашего города. Не все на заводе за месяц такую зарплату получали.

Школа наша магнитогорская тогда только первые шаги делала. Сейчас мальчишек всем экипируют, а тогда форму приходилось десятки раз заштопывать. Ужас! Жена столько раз переделывала! Не высыхает все - вот и рвется. Гетры, гамаши эти штопали - ой-ой-ой! Перчатки тоже - все руки искололи.