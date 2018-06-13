От драфта до чемпионства. НХЛ посвятила Овечкину клип о его пути к Кубку Стэнли

НХЛ опубликовала специальный клип, в котором рассказывается история нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина: от его первых шагов в НХЛ до долгожданной победы в Кубке Стэнли.

В ролике говорится, как Овечкин пришел в НХЛ в 2004 году, как быстро завоевал себе славу одного из лучших игроков и снайперов лиги, как вечно оступался в плей-офф НХЛ, пока, наконец, не завоевал Кубок Стэнли. Также в клипе можно увидеть лучшие голы и силовые приемы россиянина.

Напомним, Овечкин и "Вашингтон" на прошлой неделе оформили чемпионство в НХЛ, переиграв в пяти матчах "Вегас".