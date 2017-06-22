Остон Мэттьюс взял "Колдер Трофи"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс получил приз лучшему новичку сезона-2016/17 - "Колдер Трофи".
19-летний американский хоккеист провел первый сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он записал на свой счет 69 (40+29) очков в 82 встречах, а также набрал 5 (4+1) очков в 6 матчах плей-офф.
В прошлом сезоне обладателем "Колдер Трофи" стал российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин.
Напомним, в Лас-Вегасе прошло вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.
Your rookie of the year – with 40 goals in his first season – is none other than Auston Matthews. #NHLAwards pic.twitter.com/ZczHltB0M9– NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.