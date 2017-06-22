Остон Мэттьюс взял "Колдер Трофи"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс получил приз лучшему новичку сезона-2016/17 - "Колдер Трофи".

19-летний американский хоккеист провел первый сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он записал на свой счет 69 (40+29) очков в 82 встречах, а также набрал 5 (4+1) очков в 6 матчах плей-офф.

В прошлом сезоне обладателем "Колдер Трофи" стал российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин.

Напомним, в Лас-Вегасе прошло вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.