11:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Остон Мэттьюс в юности играл за клуб из Харькова на международном турнире

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Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс в 2010 году провел несколько матчей за харьковский клуб "Дружба-78" на турнире в Квебеке. Форвард не имел регулярной игровой практики, поэтому родители хоккеиста согласились на предложение личного тренера сына Бориса Дороженко, выступить за команду из Украины.

- Помню матчи за украинский клуб, - приводит Sportsnet слова Мэттьюса. - Это был мой первый опыт выступления на крупном турнире. Он стал довольно поучительным.

Напомним, что Мэттьюс был выбран "Торонто" под первым номером на драфте НХЛ в 2016 году. Он стал первым игроком в истории лиги, который забросил четыре шайбы в дебютном матче. В текущем сезоне нападающий провел в составе "Мэйпл Ливз" 56 матчей, набрав (29+20) 49 очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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censored

Вот это поворот :)

12:30

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