Остон Мэттьюс установил рекорд "Торонто"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (4:2) набрал 2 (1+1) очка. Американец довел свой снайперский счет до 10 шайб в первых шести встречах сезона. При этом он забивал в каждой игре.

Мэттьюс повторил рекорд клуба. Ранее на старте сезона такое удавалось только Суини Шринеру в сезоне-1944/45.

Однако Шринер тогда забросил 9 шайб. Таким образом, Мэттьюс стал первым игроком в истории "Торонто". кому удалось забросить 10 шайб за первые шесть матчей сезона.