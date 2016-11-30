Остон Мэттьюс: "Торонто" сыграло строго по плану"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс после гостевой победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Эдмонтоном" (4:2) отметил, что команда добилась успеха во многом благодаря тому, что придерживалась плана на игру. По словам американского форварда, соперник заставил игроков "Торонто" потратить очень много сил.

– Мы четко придерживались установленного плана на игру, благодаря чему, в частности, нам и удалось одержать победу, – приводит официальный сайт НХЛ слова Мэттьюса. – Мы действовали уверенно на протяжении всех 60 минут чистого игрового времени, старались не удаляться и владели преимуществом. Команда выполняла тренерскую установку, действуя глубоко и прессингуя у ворот соперника. "Эдмонтон" – очень жесткая и хорошо организованная команда, так что нам пришлось довольно непросто. Считаю, что сегодня "Торонто" проделал очень хорошую работу.