Остон Мэттьюс - первый игрок, оформивший покер в дебютном матче в НХЛ

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс забил уже четвертый гол в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Примечательно, что для оформления хет-трика первому номеру драфта-2016 понадобилось всего три броска, четвертую шайбу он забросил уже после шестого.
Мэттьюс стал первым игроком, начавшим карьеру в НХЛ с покера. Ранее больше трех шайб в дебютной игре не удавалось забить никому. На данный момент в игре завершилось два периода, и у форварда есть как минимум 20 минут, чтобы улучшить собственный рекорд.
Алексей Х
Вспомнился....эээ, не знаю почему, но ....эээ Аршавин)))
05:50
DV1981
Мак Дэвид говорите будующий Гретцуи?Ну-ну)))
04:55
Восставший из пепла
Круто!!
04:47