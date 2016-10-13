Остон Мэттьюс - первый игрок, оформивший покер в дебютном матче в НХЛ

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс забил уже четвертый гол в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Примечательно, что для оформления хет-трика первому номеру драфта-2016 понадобилось всего три броска, четвертую шайбу он забросил уже после шестого.

Мэттьюс стал первым игроком, начавшим карьеру в НХЛ с покера. Ранее больше трех шайб в дебютной игре не удавалось забить никому. На данный момент в игре завершилось два периода, и у форварда есть как минимум 20 минут, чтобы улучшить собственный рекорд.