04:07 | ХОККЕЙ — НХЛ

Остон Мэттьюс - первый игрок, оформивший покер в дебютном матче в НХЛ

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Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс забил уже четвертый гол в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Примечательно, что для оформления хет-трика первому номеру драфта-2016 понадобилось всего три броска, четвертую шайбу он забросил уже после шестого. 

Мэттьюс стал первым игроком, начавшим карьеру в НХЛ с покера. Ранее больше трех шайб в дебютной игре не удавалось забить никому. На данный момент в игре завершилось два периода, и у форварда есть как минимум 20 минут, чтобы улучшить собственный рекорд.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Алексей Х

Вспомнился....эээ, не знаю почему, но ....эээ Аршавин)))

05:50

DV1981

Мак Дэвид говорите будующий Гретцуи?Ну-ну)))

04:55

Восставший из пепла

Круто!!

04:47

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