Остон Мэттьюс: "Малкин и Кросби выстреливали в самые нужные моменты для "Питтсбурга"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс подчеркнул, что наблюдал за игрой капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби и российского форварда Евгения Малкина в финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом" (4-2). По словам американца, ему было чему поучиться у этих хоккеистов.

- В этом году, конечно, финал смотрелся по-другому, потому что я сам играл в плей-офф и хотел оказаться на их месте. Но в любом случае там было, чему поучиться, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Мэттьюса. - Кросби не просто так является лучшим хоккеистом мира. Но я также смотрел и за Евгением Малкиным.

В самые нужные моменты, когда команде требовалось усиление, выстреливали именно они. Это подчеркивает их лидерство, и какое значение они имеют для команды. Такие качества необходимы, если ты хочешь быть лучшим.

Подобный настрой необходим, если ты хочешь добиваться успеха не только на индивидуальном уровне, но и вместе с командой. Сидни подал хороший пример лидерских качеств и того, как он ведет себя на льду и вне его.