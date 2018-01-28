Остон Мэттьюс: "Когда болельщики начинают возбуждаться, это заводит хоккеистов"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс расказал о своем участии в конкурсе контроля шайбы в рамках "Мастер-шоу" перед Матчем всех звезд НХЛ. По его словам, это было непросто, так как на протяжении долгого времени приходится сидеть и ждать своего выхода на площадку.

– Да уж, непростая штука, особенно когда ты сидишь на протяжении 45 минут, а потом не разогретый пытаешься исполнить такой трюк, - цитирует пресс-служба НХЛ Мэттьюса. - Из-за того, что я не переклеивал перед конкурсами свою клюшку свежей лентой, для меня самое трудное, как вы заметили, было поднять шайбу на крюке. Пришлось пытаться ее подбросить, и получилось не очень-то здорово. Но упражнение всё равно мне понравилось. Особенно когда болельщики начинают возбуждаться – это и нас заводит.