Остон Мэттьюс: "Игра в неравных составах была определяющей"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс отметил, что его команда хорошо себя проявила при игре в неравных составах в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (7:2). Сам форвард отличился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.

– Наша игра в неравных составах была определяющей, – цитирует официальный сайт НХЛ Мэттьюса. – Мы сумели остановить соперника. У него есть игроки, которые способны легко забивать, но мы сильно ограничили их возможности. А наш вратарь порой играл просто невероятно. Это то, что нужно в такой игре. Мы понимали, что нам в этом же компоненте необходимо быть лучше соперника.