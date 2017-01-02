12:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Остон Мэттьюс: "Это один из лучших моментов в хоккее, что я когда-либо испытывал"

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Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс выразил радость по поводу победы над "Детройтом" (5:4 ОТ) в "столетней классике". Форвард оформил дубль в этой встрече, забросив решающую шайбу в овертайме.

– Определенно, один из лучших моментов в хоккее, что я когда-либо испытывал, – цитирует официальный сайт НХЛ Мэттьюса, который был признан первой звездой дня. – Это особенное чувство. Игра получилась захватывающей. Мы были на грани на протяжении третьего периода и овертайма. Это было классное увлекательное испытание.

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Материалы REN-TV

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