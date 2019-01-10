"Оставайся в Коламбусе!" Производитель водки продолжает "соблазнять" Панарина

Компания, ранее пообещавшая форварду "Коламбуса" Артемию Панарину пожизненный запас водки в случае продления контракта, опубликовала новое сообщение в адрес игрока.

- Эй, Артемий Панарин, мы готовы к тебе. Приходи к нам поужинать в любое время, - говорится в сообщении. - Оставайся в Коламбусе на несколько лет или подпиши долгосрочный контракт. Нам все равно. Мы обещаем, что у тебя будет водка до конца жизни.

Ранее сообщалось о том, что Панарин может уйти из "Коламбуса". В июле 2019 года он станет неограниченно свободным агентом.

Панарину пообещали пожизненный запас водки за продление контракта с "Коламбусом"