Оскар Линдберг: "Шипачеву в "Вегасе" не хватило терпения"

Нападающий "Вегаса" Оскар Линдберг отметил, что нападающему Вадиму Шипачеву не хватило терпения, чтобы закрепиться в команде. Игрок подписал контракт с новичком НХЛ летом прошлого года, но уже в ноябре вернулся в КХЛ. За океаном он провел 3 игры и забросил 1 шайбу.

- По Шипачеву сразу было видно, что это очень хороший хоккеист, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Линдберга. - Однако влиться в команду у него не вышло. Почему? Думаю, ему немного не хватило терпения. Надо было немного подождать, тогда у него был бы шанс влиться в коллектив и стабильно заиграть. Рано или поздно все вписываются в нашу команду, вы это сами видите. Но, видимо, он оказался не готов ни к жизни здесь, ни к игре. Все-таки тут все отличается от того, к чему он привык. И да, из этой истории я понял, как и из многих других, что главный приоритет тут - команда.