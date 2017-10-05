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10:40 | Хоккей — НХЛ

Оскар Клефбом: "Точно знаю, как себя чувствуют защитники "Калгари" после встречи с Макдэвидом"


Защитник "Эдмонтона" Оскар Клефбом выразил сочувствие защитникам "Калгари", который его команда обыграла со счетом 3:0. Все три шайбы забросил Коннор Макдэвид.

– Я точно знаю, как защитники "Калгари" чувствуют себя прямо сейчас, – цитирует официальный сайт НХЛ Клефбома. – На каждой тренировке я играю против Коннора, поэтому знаю, каково это. Он может запросто заставить вас выглядеть глупо. Коннор невероятно быстро, обладает блестящим контролем шайбы. Приятно видеть его в нашей команде.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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