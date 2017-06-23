21:48 | Хоккей — НХЛ

Оши может заменить Панарина в "Чикаго"

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По информации Fox Sports, "Чикаго" рассматривает вариант с приглашением нападающего Ти. Джея. Оши. Ожидается, что 30-летний хоккеист станет заменой Артемия Панарина, который сегодня был обменян в "Коламбус".

С 1 июля Оши станет неограниченно свободным агентом. Отмечается, что хоккеисту придется пойти на понижение в зарплате, однако клуб может дать игроку шанс побороться за Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Оши провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков, также на его счету 12 (4+8) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.

Панарина обменяли в "Коламбус". "Чикаго" сошел с ума?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serjio_1704

Побороться за кубок???!! Ахаха! Не смешите! Проще вы€б@ть крокодила, чем чикагам взять чашку))) два топа в чикаге и два топе в питтсбурге две разные вещи. И команды тоже разные )

22:32

Спартач и че?

Оши то небось весь в кубках стенли)

22:07

spetrov

Никаких О`Ши вам. Играйте своими 2-мя суперконтрактами. Что б вам провалиться.

22:01