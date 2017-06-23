Оши может заменить Панарина в "Чикаго"

По информации Fox Sports, "Чикаго" рассматривает вариант с приглашением нападающего Ти. Джея. Оши. Ожидается, что 30-летний хоккеист станет заменой Артемия Панарина, который сегодня был обменян в "Коламбус".
С 1 июля Оши станет неограниченно свободным агентом. Отмечается, что хоккеисту придется пойти на понижение в зарплате, однако клуб может дать игроку шанс побороться за Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Оши провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (33+23) очков, также на его счету 12 (4+8) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.
serjio_1704
Побороться за кубок???!! Ахаха! Не смешите! Проще вы€б@ть крокодила, чем чикагам взять чашку))) два топа в чикаге и два топе в питтсбурге две разные вещи. И команды тоже разные )
22:32
Спартач и че?
Оши то небось весь в кубках стенли)
22:07
spetrov
Никаких О`Ши вам. Играйте своими 2-мя суперконтрактами. Что б вам провалиться.
22:01