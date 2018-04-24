Орлов забросил первую шайбу в плей-офф. Это было красиво. Видео

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов открыл счет в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". На 13-й минуте первого периода он поразил ворота своего соотечественника Сергея Бобровского. Этот гол стал для него первым в плей-офф.
В случае победы сегодня "Кэпиталз" выиграет серию и выйдет в 1/4 финала Кубка Стэнли.
Big save on one end, big goal on the other! #CapsJackets #ALLCAPS pic.twitter.com/R0rwPSgT4Q– Washington Capitals (@Capitals) 24 апреля 2018 г.
Материалы других СМИ
gibson
Что-то пока не видно за счет чего сегодня Коламбус собирает обыгрывать Вашингтон. Ожидал другой игры со стороны жакетов.
03:22