Орлов забросил первую шайбу в плей-офф. Это было красиво. Видео

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов открыл счет в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". На 13-й минуте первого периода он поразил ворота своего соотечественника Сергея Бобровского. Этот гол стал для него первым в плей-офф.

В случае победы сегодня "Кэпиталз" выиграет серию и выйдет в 1/4 финала Кубка Стэнли.