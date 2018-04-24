03:01 | Хоккей — НХЛ

Орлов забросил первую шайбу в плей-офф. Это было красиво. Видео

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Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов открыл счет в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". На 13-й минуте первого периода он поразил ворота своего соотечественника Сергея Бобровского. Этот гол стал для него первым в плей-офф.

В случае победы сегодня "Кэпиталз" выиграет серию и выйдет в 1/4 финала Кубка Стэнли.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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gibson

Что-то пока не видно за счет чего сегодня Коламбус собирает обыгрывать Вашингтон. Ожидал другой игры со стороны жакетов.

03:22

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