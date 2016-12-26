Орлов встретил Рождество в компании Бобровского и Марченко

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов встретил католическое Рождество вместе с коллегами-соотечественниками. Игрок сборной России разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой за столом в числе прочих сидят вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский и защитник "Детройта" Алексей Марченко.

"Как же здорово, что Американское Рождество мы встречаем с русскими и в домашних условиях – это стало нашей традицией!", – написал Орлов.