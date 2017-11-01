Орлов в образе "чудовища" стал третьей звездой Хэллоуина по версии НХЛ

Костюм защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова попал в тройку лучших на Хэллоуин среди игроков НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Игрок и его жена переоделись в персонажей известного мультфильма "Дисней" – "Красавица и чудовище".
Второй звездой Хэллоуина стал защитник "Нэшвилла" Роман Йоси, нарядившийся в костюм зомби.
Первое место досталось нападающему "Предаторз" Нику Бонино, который вместе с женой переоделся в хоккейных фанатов и брал автографы у одноклубников. Бонино смог взять 15 автографов.
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