Орлов в образе "чудовища" стал третьей звездой Хэллоуина по версии НХЛ

Костюм защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова попал в тройку лучших на Хэллоуин среди игроков НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Игрок и его жена переоделись в персонажей известного мультфильма "Дисней" – "Красавица и чудовище".

🎃🎃🎃 Публикация от Dmitry Orlov (@orlov_09) Окт 30 2017 в 5:24 PDT

Второй звездой Хэллоуина стал защитник "Нэшвилла" Роман Йоси, нарядившийся в костюм зомби.

🎃 Публикация от Roman Josi (@rjosi90) Окт 30 2017 в 4:39 PDT

Первое место досталось нападающему "Предаторз" Нику Бонино, который вместе с женой переоделся в хоккейных фанатов и брал автографы у одноклубников. Бонино смог взять 15 автографов.