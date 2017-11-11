Орлов украл у Малкина гол и забил в свои ворота. Видео

Сегодня "Вашингтон" на своем льду принимает "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" сравнял счет в этой встрече – 1:1.
Шайба засчитана на Фила Кессела после того, как защитник "Кэпс" Дмитрий Орлов неудачно попытался прервать передачу и срезал шайбу в свои ворота. Отметим, что россиянин прервал передачу на Евгения Малкина, который все равно оказался в ассистентах гола. На счету Орлова это уже не первый автогол в сезоне.
Dmitry Orlov scores for the Penguins to tie the game at 1. (Poor guy, it happens to the best of us) pic.twitter.com/QViGSSzxnd– Ian Oland (@ianoland) 11 ноября 2017 г.
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