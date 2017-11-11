Орлов украл у Малкина гол и забил в свои ворота. Видео

Сегодня "Вашингтон" на своем льду принимает "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" сравнял счет в этой встрече – 1:1.

Шайба засчитана на Фила Кессела после того, как защитник "Кэпс" Дмитрий Орлов неудачно попытался прервать передачу и срезал шайбу в свои ворота. Отметим, что россиянин прервал передачу на Евгения Малкина, который все равно оказался в ассистентах гола. На счету Орлова это уже не первый автогол в сезоне.