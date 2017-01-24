Орлов - третья звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, третьей звездой стал российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, оформивший дубль в матче с "Каролиной" (6:1). Примечателен тот факт, что в этом поединке он сделал два броска по воротам соперника, и они оба стали голевыми.

Второй звездой признан голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 26 бросков по своим воротам в игре с "Калгари" (4:0), а возглавил тройку лучших нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло, оформивший покер в поединке с "Колорадо" (5:2).