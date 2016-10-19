07:58 | ХОККЕЙ — НХЛ

Орлов совершил эффектный силовой прием против Дюшена

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Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, ставший автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо" (3:0), отметился эффектным силовым приемом. Форвард "Эвеланш" Мэтт Дюшен после столкновения с россиянином сделал сальто в воздухе, при этом серьезных травм не получил.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Sn0w

Эффективно и крайне эффектно. Редко получается вместе. Ну и отдельный зачётище Дюшену - даже не обернулся и не начал задираться и плакать, мужик.

08:59

Упёртый русский

Красиво! Димка - молодчик! В отборе чуток прибавить - и цены ему не будет!

08:49

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