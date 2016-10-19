Орлов совершил эффектный силовой прием против Дюшена

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, ставший автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо" (3:0), отметился эффектным силовым приемом. Форвард "Эвеланш" Мэтт Дюшен после столкновения с россиянином сделал сальто в воздухе, при этом серьезных травм не получил.
Sn0w
Эффективно и крайне эффектно. Редко получается вместе. Ну и отдельный зачётище Дюшену - даже не обернулся и не начал задираться и плакать, мужик.
08:59
Упёртый русский
Красиво! Димка - молодчик! В отборе чуток прибавить - и цены ему не будет!
08:49