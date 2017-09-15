Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:57 | Хоккей — НХЛ

Орлов и Кузнецов провели "боксерский" спарринг


Хоккеисты "Вашингтона" вышли из отпуска, а перед стартом тренировочного лагеря игроки сыграли в детские игры. Россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграли в "Don’t. Real the Ice". Позже они провели боксерский поединок, состоящий из трех раундов.

В играх приняли участие и другие хоккеисты команды: Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин и Джон Карлсон.

 

 

What a game #CapsMediaDay

Публикация от Washington Capitals (@capitals) Сен 14 2017 в 7:45 PDT

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий