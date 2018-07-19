Организаторы спортивного "Оскара" пошутили над Овечкиным. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан спортсменом года по версии ESPY - престижной ежегодной премии, которую называют спортивным "Оскаром". Он стал первым хоккеистом, которому удалось взять этот приз.
После оглашения результатов организаторы ESPY пошутили над Овечкиным, вспомнив его купание в фонтане после завоевания Кубка Стэнли.
"Мы представляем, что так Овечкин радуется после получения ESPY", - говорится в сообщении.
We imagine this is how @ovi8 is celebrating his Best Male Athlete ESPY. pic.twitter.com/ju4J7AgKd2– ESPYS (@ESPYS) 19 июля 2018 г.
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