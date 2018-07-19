Организаторы спортивного "Оскара" пошутили над Овечкиным. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан спортсменом года по версии ESPY - престижной ежегодной премии, которую называют спортивным "Оскаром". Он стал первым хоккеистом, которому удалось взять этот приз.

После оглашения результатов организаторы ESPY пошутили над Овечкиным, вспомнив его купание в фонтане после завоевания Кубка Стэнли.

"Мы представляем, что так Овечкин радуется после получения ESPY", - говорится в сообщении.