Определились все участники плей-офф НХЛ

"Торонто" после победы над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3) стал последним участником плей-офф. Из Восточной конференции за Кубок Стэнли будут бороться "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус", "Монреаль", "Рейнджерс", "Оттава" и "Бостон". Западную конференцию представят "Чикаго", "Миннесота", "Анахайм", "Эдмонтон", "Сент-Луис", "Сан-Хосе", "Калгари" и "Нэшвилл". Пары 1/8 финала плей-офф НХЛ определятся в ночь на понедельник.
Монте-Кристо(Мститель) .
Торонто выгоднее Коламбусу проиграть, чтобы выйти на Оттаву, а не на Вашингтон.
10:32
Монте-Кристо(Мститель) .
Так, «Вашингтон», выигравший «Президент Трофи», сыграет либо с «Торонто» Никиты Зайцева, либо с «Бостоном» Антона Худобина – всё зависит от результата матча «кленовых листьев» с «Коламбусом». Сами «синие мундиры» уже давно знают своего соперника по первому раунду, и их противостояние с «Питтсбургом» должно стать самым интригующим на Востоке. «Монреаль» Александра Радулова будет играть с «Рейнджерс» Павла Бучневича, а «Оттава» также ждёт разрешения спора между «Торонто» и «Бостоном» — с кем-то из них «сенаторам» предстоит начинать первый раунд. ................ На Западе также неизвестны две пары, но если в Восточной конференции с верхней частью таблицы всё уже ясно, то на другом берегу идёт суровая борьба за лидерство. «Анахайм» и «Эдмонтон» ещё не определились с тем, кто же выиграет Тихоокеанский дивизион, и от этого зависит судьба «Битвы при Альберте»: если первенство возьмёт «Ойлерз», то именно «нефтяникам» играть со злейшими врагами из «Калгари». В противном случае Макдэвид и компания будут играть с «Сан-Хосе», а «утки» счастливо избегут визитов к соседям по Южной Калифорнии. Две оставшиеся пары уже известны: «Чикаго» начнёт плей-офф битвой с «Нэшвиллом», а «Миннесота» будет играть с «Сент-Луисом».
10:27
Монте-Кристо(Мститель) .
Вашингтон играет с Торонто. И об этом только ленивый не написал из журналистов. А во втором круге Вашингтон выходит на Питтсбург.
10:23
Монте-Кристо(Мститель) .
ladafan ................ Чьим троллем являешься ? Табаки, мальчика Томаса или еще какого-нибудь идиота ?
10:21
bezik
Ну Ванкуверу, если вдруг будет выигрывать, придется так делать. А ради чего терять шанс на первый выбор? Там даже вратаря 3 или 4 выставят наверняка.
10:09
Werewolf
bezik Если Ванкувер обыграет Эдмонтон, то надо нафиг увольнять тренера - а так есть шанс на 1 выбор на драфте. Хотя в этом году справедливо Колорадо отдать без всякой лотерии, ибо слив засчитан. А самый идиотский матч НДД против Детройта, и тем и другим надо проигрывать. Хотя поставил бы на НДД, у них меньше шансов на успех в сливе.______Они будут как наши в хоккее с мячом - в свои ворота забивать )
10:05
bezik
Если Ванкувер обыграет Эдмонтон, то надо нафиг увольнять тренера - а так есть шанс на 1 выбор на драфте. Хотя в этом году справедливо Колорадо отдать без всякой лотерии, ибо слив засчитан. А самый идиотский матч НДД против Детройта, и тем и другим надо проигрывать. Хотя поставил бы на НДД, у них меньше шансов на успех в сливе. Каролина - Филадельфия из этой же оперы
10:03
bezik
.BattleFish., ошибаешься, Торонто выше в таблице только из-за меньшего количетва игр, сольют Жакеттам, будут 8 и играть с Вашиками. Где брекет-то на официалке?
09:54
Werewolf
ladafan моня шизоид!!!!_________лол, Моня умудряется заработать недоброжелателей даже не общаясь с ними )))
09:54
ladafan
моня шизоид!!!!
09:51
.BattleFish.
bezik 2 интриги последнего дня: кто играет с Вашингтоном: Бостон или Торонто------------так Бостон ведь, у них игр больше нет, а уже сейчас Торонто на третьем месте, будет вату катать с Оттавой!
09:44
Монте-Кристо(Мститель) .
Тампа выдала серию матчей в конце регулярки, где не играла, а отчаянно билась. Это отчаяние, когда нечего терять, придавало ей такие силы, делало ее игру настолько зрелищной, что трудно было остаться к сему равнодушным.
09:39
bezik
2 интриги последнего дня: кто играет с Вашингтоном: Бостон или Торонто - и 2, выиграет ли Эдмонтон Пасифик?Думаю, Коламбус-таки выиграет, и Торонто будет проигрывать Вашикам и получать опыт, а вот у эдмонтона шансы есть. Хотя короли тоже хотят выбор на драфте повыше, зачем им выигрывать?
09:37
DennyT34
чего напали на людей? возможно они к 10-00 готовят развернутый материал, будут интервью Кучерова и Мэтьюса, анализ обменов в Тампе и оценка шансов Торонто в плов?)) Кстати, кто-нибудь знает почему сайт nhl.com ставит в пару Торонто с Оттавой и в одну часть сетки Вашиков и Пингвинов?
09:32
Virus88
Где хоть слово, про то, что тампа на все усилия и героические игры не смогла пройти в плей офф?
08:49
Электросталец
дай ты новостникам глаза продрать после ханки
08:35
Sправедливый
Ах, ну да вот сейчас увидел... "Торонто" не смог победить "Атланту", несмотря на гол Джовинко. Зашибись! Приехали! ))))
06:58
Sправедливый
А "Торонто", конечно, с выходом в плей-офф! Молодцы!
06:52
Sправедливый
В очередной раз хочу обратить внимание редакторов "С.Э". на полное отсутствие профессионализма ваших "новостников"! Центральным матчем тура однозначно являлась игра, в которой встретились действующий обладатель КС с командой претендующей на последнюю путёвку в плей-офф... И где новость об этой игре? Спрятали куда подальше? (да, нашёл, в новости про СЛБ). Ну ладно бы в составах обеих команд совсем не числились россияне. Так ведь числятся. Ещё как числятся! ))) ... Плюс, как всегда, даёт сбой ваша выборочная тактика по выделению жирным новостей. Почему новость о матче в Монреале не выделена жирным? В составе "канадиенс" не играют наши игроки что ли? Ещё как играют! ))) Нестеров, который сделал сегодня ассистентский дубль, уже не наш что ли? Бестолково господа, очень бестолково... (((
06:50