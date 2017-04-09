Определились все участники плей-офф НХЛ

"Торонто" после победы над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3) стал последним участником плей-офф. Из Восточной конференции за Кубок Стэнли будут бороться "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус", "Монреаль", "Рейнджерс", "Оттава" и "Бостон". Западную конференцию представят "Чикаго", "Миннесота", "Анахайм", "Эдмонтон", "Сент-Луис", "Сан-Хосе", "Калгари" и "Нэшвилл". Пары 1/8 финала плей-офф НХЛ определятся в ночь на понедельник.