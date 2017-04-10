Определены все пары плей-офф НХЛ на "Востоке"

Стали известны все пары плей-офф Восточной конференции НХЛ. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус" и "Рейнджерс" из Столичного дивизиона, а также "Монреаль", "Оттава", "Бостон" и "Торонто" из Атлантического.

Плей-офф НХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Вашингтон" - "Торонто"

"Питтсбург" - "Коламбус"

"Монреаль" - "Рейнджерс"

"Оттава" - "Бостон"

1/2 финала

"Вашингтон"/"Торонто" - "Питтсбург"/"Коламбус"

"Монреаль"/"Рейнджерс" - "Оттава"/"Бостон"