Определены все пары плей-офф НХЛ на "Востоке"

Стали известны все пары плей-офф Восточной конференции НХЛ. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат "Вашингтон", "Питтсбург", "Коламбус" и "Рейнджерс" из Столичного дивизиона, а также "Монреаль", "Оттава", "Бостон" и "Торонто" из Атлантического.
Плей-офф НХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
"Вашингтон" - "Торонто"
"Питтсбург" - "Коламбус"
"Монреаль" - "Рейнджерс"
"Оттава" - "Бостон"
1/2 финала
"Вашингтон"/"Торонто" - "Питтсбург"/"Коламбус"
"Монреаль"/"Рейнджерс" - "Оттава"/"Бостон"
fifa_guru
хорошечная сетка :-)
05:55