Онлайн с Зислисом - прямо сейчас

Сегодня на Ютуб-канале "СЭ" - прямой эфир с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Михаилом Зислисом. Главные темы - плей-офф КХЛ и последний месяц регулярного чемпионата НХЛ. Наш журналист ответит на вопросы:

- Могут ли СКА и ЦСКА проиграть хоть один матч в первом раунде Кубка Гагарина?

- Что творится в серии "Салавата" и "Авангарда"?

- Пора ли Скудре уходить из "Торпедо"?

- Наберут ли Кучеров и Малкин 100 очков в регулярке НХЛ?

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