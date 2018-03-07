Онлайн с Зислисом - прямо сейчас

Сегодня на Ютуб-канале "СЭ" - прямой эфир с корреспондентом отдела хоккея "СЭ" Михаилом Зислисом. Главные темы - плей-офф КХЛ и последний месяц регулярного чемпионата НХЛ. Наш журналист ответит на вопросы:
- Могут ли СКА и ЦСКА проиграть хоть один матч в первом раунде Кубка Гагарина?
- Что творится в серии "Салавата" и "Авангарда"?
- Пора ли Скудре уходить из "Торпедо"?
- Наберут ли Кучеров и Малкин 100 очков в регулярке НХЛ?
Не пропустите!
- Салават Юлаев
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Торпедо НН
- ЦСКА (хоккей)
- Евгений Малкин
- Никита Кучеров
- Петерис Скудра
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