Онлайн с агентом Радулова, Ковальчука и Зарипова – в 16.00. Ведущие – Еронко и Зислис

Сегодня в 16.00 на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с одним из ведущих хоккейных агентов КХЛ Юрием Николаевым.

Среди его клиентов Никита Гусев, Игорь Бобков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Данис Зарипов, Александр Бурмистров, Николай Кулемин, а также ряд игроков НХЛ, интересы которых он представляет на территории России – Александр Радулов, Илья Ковальчук, Артемий Панарин, Егор Яковлев. Ведущие эфира – Игорь Еронко и Михаил Зислис. Мы обсудим последние трансферные новости, предстоящий дедлайн КХЛ и будущее многих хоккеистов КХЛ и НХЛ.





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Онлайн с Игорем Еронко и Михаилом Зислисом о старте молодежного чемпионата мира – смотрите по окончании эфира с Юрием Николаевым.