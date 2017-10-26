Ондржей Палат: "Наместников хорошо использует моменты"

Нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат отметил игру своего партнера по команде Владислава Наместникова. Напомним, что В 10 матчах текущего сезона НХЛ россиянин набрал 11 (4+7) очков.

– С самого начала, когда "Тампа" выбрала Наместникова на драфте, все знали, что это может быть очень сильный игрок, – цитирует пресс-служба НХЛ Палата. – А сейчас он играет в тройке со Стэмкосом и Кучеровым, хорошо использует свои моменты. Вот забил "Каролине" в пустые ворота и помог нам победить. Интересно смотреть на игру Наместникова.