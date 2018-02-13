"Он постоянно болтает". Игроки "Далласа" – о Радулове

Нападающие "Далласа" Джейми Бенн и Тайлер Сегин высказались о своем одноклубнике форварде Александре Радулове. По словам канадцев, россиянин – источник энергии в команде, который очень много говорит на льду.

В этом сезоне Радулов провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 53 (21+32) очка.

– Он постоянно болтает, как только появляется на льду, – цитирует сайт "Далласа" Бенна. – Я не знаю, как он ведет себя дома. Но он приносит много энергии нашей команде, это по-настоящему заразно. Рядом с ним всегда весело.

– Он аккумулятор, который не останавливается, – сказал Сегин. – У него очень много сил в те дни, когда ты, например, очень устал.