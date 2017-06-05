Олли Мяяття: "Малкин может взять слово в раздевалке, и все его слушают"

Защитник "Питтсбурга" Олли Мяяття отметил, что нападающий Евгений Малкин является настоящим лидером команды. По его словам, россиянин может в нужный момент повести "Пингвинз" за собой. В третьем маче финала Кубка Стэнли "Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу" (1:5, 2-1), а Малкин не набрал ни одного очка.

- Все должны найти ответ на вопрос, как сыграть лучше, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Мяяття. - Вся команда должна выглядеть по-другому. Что касается Малкина, то мы все знаем, на что он способен. В нужные моменты он может взять слово в раздевалке, и его все слушают.