Олимпийская чемпионка по плаванию оценила заплыв Овечкина в фонтане

Пятикратная олимпийская чемпионка, пловчиха Кэти Ледеки оценила с профессиональной точки зрения купание капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в фонтане.
Напомним, россиянин и его партнеры продолжают праздновать завоевание первого в истории клуба Кубка Стэнли. В пятницу "Кэпиталз" выиграли пятый матч у "Вегаса" (4:3) и оформили чемпионство.
- Хорошая техника, Ови, - написала в своем Твиттере уроженка Вашингтона Ледеки.
Отметим, что спортсменка следила за успехами "Кэпс" на протяжении всего плей-офф.
Nice technique @ovi8 pic.twitter.com/OCYMQdoIHL– Katie Ledecky (@katieledecky) 10 июня 2018 г.
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