Олимпийская чемпионка по плаванию оценила заплыв Овечкина в фонтане

Пятикратная олимпийская чемпионка, пловчиха Кэти Ледеки оценила с профессиональной точки зрения купание капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в фонтане.

Напомним, россиянин и его партнеры продолжают праздновать завоевание первого в истории клуба Кубка Стэнли. В пятницу "Кэпиталз" выиграли пятый матч у "Вегаса" (4:3) и оформили чемпионство.

- Хорошая техника, Ови, - написала в своем Твиттере уроженка Вашингтона Ледеки.

Отметим, что спортсменка следила за успехами "Кэпс" на протяжении всего плей-офф.