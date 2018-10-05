Олексяк с передачи Малкина открыл счет в матче "Питтсбург" - "Вашингтон". Видео

Защитник "Питтсбурга" Джейми Олексяк открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона". 25-летний канадец на второй минуте встречи поразил ворота соперника. Участие в атаке принял российский нападающий Евгений Малкин, записавший на свой счет голевую передачу.

GOAL! OLEKSIAK! WOW! The Penguins take the early lead with 18:11 left in the 1st period. 1-0. Malkin and Kessel earn the assists. pic.twitter.com/R4klkDEjn4 – Pittsburgh Penguins (@penguins) 4 октября 2018 г.