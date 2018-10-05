02:19 | Хоккей — НХЛ

Олексяк с передачи Малкина открыл счет в матче "Питтсбург" - "Вашингтон". Видео

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Защитник "Питтсбурга" Джейми Олексяк открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона". 25-летний канадец на второй минуте встречи поразил ворота соперника. Участие в атаке принял российский нападающий Евгений Малкин, записавший на свой счет голевую передачу.

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