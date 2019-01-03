Около 60 процентов болельщиков не согласны с дисквалификацией Овечкина

Известная передача Hockey Night In Canada канала СВС проводит в Твиттере опрос среди болельщиков на тему отказа капитана "Вашингтона" Александра Овечкина принять участие в Матче всех звезд НХЛ. Капитан "Кэпиталз" объяснил свое решение тем, что хочет отдохнуть и залечить травмы за неделю перерыва во время звездного уик-энда.

Лига за это дисквалифицировала форварда на одну игру регулярного чемпионата. Около 60 процентов болельщиков не поддерживают это решение НХЛ. На данный момент в Твиттере проголосовали более 4 тысяч фанатов.