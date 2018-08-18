Около 5 тысяч человек пришли посмотреть на Кубок Стэнли в Новокузнецке

Демонстрацию Кубка Стэнли в Новокузнецке посетили около 5 тысяч человек, сообщает портал "Новокузнецк.ru". Трофей в город привез воспитанник местного хоккея Дмитрий Орлов, который в прошлом сезоне вместе с "Вашингтоном" стал победителем плей-офф НХЛ. 27-летний хоккеист в течение почти трех часов общался с фанатами на Площади общественных мероприятий.

Напомним, что мероприятие было задержано, так как привезти Кубок в Новокузнецк удалось не с первого раза. Утром 17 августа в аэропорту "Спиченково" обнаружилось, что на борту самолета "Москва – Новокузнецк" Кубка нет. Трофей забыли в багажном отделении аэропорта Москвы. Тогда организаторы договорились о том, чтобы Кубок доставили в Новосибирск, откуда вертолетом – в Новокузнецк.