Охранник Кубка Стэнли: "Пришлось тщательно проверить трофей после празднований Овечкина"

Один из охранников Кубка Стэнли, сотрудник Зала хоккейной славы Марио Делла-Савиа рассказал, как прошла поездка в Россию, куда трофей привез капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

- Сейчас мы уже в Праге. В Чехию кубок приехал по инициативе Михала Кемпны и Якуба Враны, - цитирует Blesk Делла-Савиа. - Что касается тех празднований, которые устроил Овечкин, то пришлось тщательно проверить трофей, когда настало время его забирать. Александр делал с ним разные штуки, но все было в полном порядке. Теперь интересно, что придумают чешские парни. Любой человек может прикоснуться к Кубку Стэнли, обнять его и даже поцеловать. Ограничение одно – его нельзя поднимать над головой, это привилегия только для тех, чье имя там выгравировано.

Напомним, Овечкин и "Вашингтон" впервые стали обладателями Кубка Стэнли. По традиции, каждый игрок может провести день с трофеем и привезти его на свою родину.