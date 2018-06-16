Офицер полиции: "Празднование "Вашингтона" – настоящий зоопарк"

Офицер полиции Вашингтона Сара Батцер отметила, что празднование "Кэпиталз" победы в Кубке Стэнли было настоящим безумием. Батцер удалось увидеть трофей трижды: в ресторане на вечеринке после возвращения команды из Вегаса, потом в пожарной части, а затем и в полицейском департаменте.

- Там (в ресторане. – Прим. "СЭ") был настоящий зоопарк, все как с ума посходили, - цитирует официальный сайт НХЛ (русскоязычная версия) Батцер. - У меня был шанс подойти к Кубку, увидеть игроков, хотя времени было немного. Мне надо было выходить на дежурство в полпятого утра на следующий день, но это стоило бессонной ночи. Пришлось пить кофе. Очень приятно, что игроки и сотрудники "Вашингтона" так тепло относятся к сотрудникам правоохранительных органов и службам спасения людей. Я имею в виду пожарных и всех остальных. Мы оценили то, что они нашли время, приехали сюда, продемонстрировав свое уважение к нам.

Напомним, что в финальной серии НХЛ "Вашингтон" переиграл "Вегас" (4-3) и впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли.